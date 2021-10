Ville ta igjen det tapte

Alpinist Ragnhild Mowinckel (29) skulle ta igjen det tapte i et jafs. Det gikk ikke. Etter en hel karriere mer eller mindre uten skader gikk den doble sølvvinneren fra OL i Pyeongchang på en ordentlig smell med to korsbåndskader på rappen. Etter 646 dager på sidelinjen var hun tilbake i storslalåmløypa i Val d'Isère 12. desember i 2020. Sesongen ble som ventet under pari. Hun kom på 16.-plass i verdenscupen i super-G og ble nummer 24 i utfor. Det ble også totalplasseringen i storslalåm. Hun fortalte at hun kjørte med bremsene på. Men det var ikke hele sannheten. 29-åringen fra Molde kjørte nemlig mer på ski enn noen gang for å ta igjen de 21 månedene hun var parkert på sidelinjen med skader. – Det ble litt overbelastning rundt sesongavslutningen i Lenzerheide. Da ble kneet litt trøblete. Det hovnet opp. Men det gikk seg til etter en del ro. Jeg har fokusert mye på gymmen og forsøkt å bygge opp mye av muskulaturen rundt, og håpet er at det skal holde en hel sesong. I august var hun tilbake på ski. Lørdag venter den tradisjonelle sesongstarten i Sölden. Da står det storslalåm på programmet.