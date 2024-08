Ville inn i bil i Ulsteinvik – slåss på Hareid

Det var de samme folkene som først forsøkte å ta seg inn i en bil i Ulsteinvik, som seinere slåss på Hareid. Etter at de forsøkte å presse seg inn i bilen og en ble tatt med narkotika, kjørte politiet dem til Hareid der de ble dimittert. Men like etterpå fikk politiet melding om slåssing ved fergekaia, og det var en mann og en kvinne i det samme følget som hadde barket sammen. – Årsaken var interne uenigheter, sier operasjonsleder Tove Holst-Dyrnes. Nå er en av dem fremstilt for lege og den andre pågrepet.