Ville ikkje love nytt fengsel

Justisminister Sylvi Listhaug kom ikkje med nokon lovnader om nytt fengsel i Ålesundsområdet då ho besøkte Ålesund i dag. Ho vedgår at tilhøva i Ålesund fengsel er svært dårlege, men at det føregår eit arbeid med tanke på at det skal bli færre, større og betre fengsel i Noreg.