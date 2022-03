Ville ikkje betale for turen

Like etter midnatt blei politiet i Ålesund kontakta av ein drosjesjåfør. Han hadde ein kunde som ikkje ville betale for turen. Ein mann i 40-åra blei vist vekk frå sentrum resten av natta. Han blei også meldt for å ha nekta å oppgi personalia til politiet.