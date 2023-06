Ville ikke godta bot for mobilbruk

Politiet har hatt trafikkontroll på Leinøya i Herøy kommune. Tre sjåfører fikk forenklet forelegg for høy fart, en sjåfør mistet førerkortet for å ha for mange prikker, og en person ble anmeldt for å ikke godta en bot for å ha brukt mobiltelefon under kjøring.