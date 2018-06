Ville ikke flytte opp Gjermundnes

Fylkestinget stemte ned et forslag om flytte opp Gjermundnes videregående skole på prioriteringslista over skolebygg på bekostning av den planlagte skolen på sørsida i Ålesund. Det var Senterpartiet, KrF og Venstre som fremmet forslaget som fikk 19 stemmer. Et forslag fra Frp om å utsette saken ble nedstemt. Frp mente det var feil å behandle investeringsprogrammet både for skolebygg og for fylkesveger før det er avklart om Nordøyvegen skal bygges.