Ville betale tenåringer for sex

I dag startet rettssaken i Møre og Romsdal tingrett der en mann er tiltalt for å ha forsøkt å betale tenåringsjenter for å ha sex. Den yngste jenta var bare 14 år gammel da han skal ha tatt kontakt med et ønske om å bli hennes sugardaddy. En sugardaddy er som regel en eldre mann som søker et forhold til en yngre kvinne mot betaling. Mannen i 50-årene er også tiltalt for å ha betalt en jente under 18 år for å ha sex med ham.