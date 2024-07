Vilje til å gjere endringar

LOs Sommarpatulje fann brot hos 33 av 75 bedrifter i Kristiansund og omegn, men opplevde at det var vilje til å gjere endringar til det betre.

Nokre arbeidstakarar opplevde utfordringar knytt til overtidsarbeid og kameraovervaking.

Arbeidstakarar under 18 år skal ikkje jobbe overtid og enkelte over 18 fekk ikkje nok betalt for overtidsarbeid.

Andre var ikkje orienterte om at det var overvaking på arbeidsplassen.