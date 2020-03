Vil vurdere tiltaka

Helsedirektoratet har bedt alle fylkesmenn om å gå gjennom dei kommunale vedtaka og vurdere eventuelle konsekvensar i forhold til koronakrisa. – Vi arbeider no med å jamføre dei kommunale vedtaka i fylket, og vurdere kva for konsekvensar desse får, seier fylkesmannen i Møre og Romsdal, Rigmor Brøste. Justis- og beredskapsminister Monica Mæland sa på pressekonferansen i dag at dei arbeider med ein nasjonal veileder, som seier noko om kva for vedtak som er lov og ikkje lov.