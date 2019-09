Vil vurdere rehabiliteringa

Administrasjonen i Helse Møre og Romsdal går inn for å etablere eit prosjekt der helseføretaket og kommunane går saman om drift av spesialisert rehabilitering.

I dette prosjektet skal tenestene ved rehabiliteringssentra i Aure og på Mork sjåast i samanheng.

Det er alt sett ned eit førebels prosjektstyre med rådmann i Volda, Rune Sjurgard som leiar.

Prosjektet skal blant anna vurdere behovet for døgnbasert rehabilitering og sjå på behovet for interkommunalt samarbeid på dette området. Det skal også leggast fram eit forslag til driftsmodell for institusjonane i Aure og på Mork i Volda.