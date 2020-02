Vil vurdere konsekvensene av kutt

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) kan foreløpig ikke si noe om hvilke grep regjeringa vil gjøre etter at Widerøe har varslet kraftige kutt i flytilbudet sitt. Widerøe vil kutte 4.000 avganger og morgenflyet Ørsta/Volda-Oslo tur retur skal bort. Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap) har sendt et skriftllig spørsmål til samferdselsministeren. Hareide svarer at han nå vil vurdere hvilke konsekvenser Widerøe sine kutt får og om det er nødvendig med nye tiltak for å sikre et godt tilbud.