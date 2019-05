Vil vrake Vegsund-Breivika

Hans Kjetil Knutsen i Ålesundslista mener det blir for dyrt for folk og foreslår å ta bort ny innfartsveg mellom Vegsund og Breivika fra bypakken, for å spare rundt 3 milliarder kroner. Det meste av utbygginga skal betales gjennom bompenger. Formannskapet skal ta stilling bypakken til 6,9 milliarder kroner tirsdag.