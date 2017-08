Møre og Romsdal har 3500 færre kvinner enn menn i aldersgruppen 20–39 år. En av grunnene er stort flyttetap til de store byene. Mange unge kvinner drar ut for å studere og velger å ikke komme hjem.

Sofie Vågnes var overbevist om at hun skule hjem til Ålesund. Foto: NRK

Sofie Vågnes er en av dem som har flyttet fra Ålesund for å studere i Oslo. Hun var helt sikker på at hun kom til å flytte hjem til Ålesund da hun var ferdig å studere.

– Men da jeg sto der så tenkte jeg bare: Hva i all verden skal jeg i Ålesund. Det er ingenting for meg der. Det blir som å rykke tilbake igjen til start. Jeg følte at eneste mulighet for meg for å utvikle meg var å være igjen her i Oslo.

– Blir ikke tiltrukket av fylket

Maria Dyrhol Sandvik er fra Gursken og har også bodd i Oslo i mange år. Hun er utdannet statsviter og har jobbet i mediebransjen i mange år og mener at for henne er arbeidsmarkedet mer attraktivt i Oslo enn på Sunnmøre. Hun mener at det er viktig at hjemfylket tenker over hvordan det henvender seg til unge kvinner.

Maria Dyrhol Sandvik jobber i Klassekampen og bor i Oslo. Hun synes det er trist å tenke på at hun kanskje aldri skal flytte hjem. Foto: NRK

– Møre og Romsdal er et fylke med ganske kjønnsdelt arbeidsmarked, med en maskulin næringsstruktur og det er vanlig for damer å jobbe deltid. Det tror jeg er noe mange jenter ikke kjenner seg igjen i. Det blir noe med Møre og Romsdal som ikke tiltrekker seg dem. Det tror jeg politikere må tenke på hvis de ønsker at unge kvinner skal flytte hjem.

I tillegg mener hun at det ikke bør være det at man er fruktbar, og får en konsekvens for fødselstallene, som gjør at hjemkommuna vil ha en tilbake.

– Da blir det litt slik at man føler man blir spurt om å komme hjem for å føde noen barn eller gifte seg med single menn der. Når man har brukt mange år på å skaffe seg en utdanning så er det ikke det frieriet man vil ha. Du vil ha arbeid og du vil føle at du er en ressurs for lokalsamfunnet utover kjønnet ditt.

– Må være velkommen uansett

Jenny Klinge er opptatt av å ta hele landet i bruk. Da mener hun det må være tjenester i hele landet. Foto: Roar Halten / NRK

Mange politikere på Mørebenken er opptatt av å få unge til å ville flytte hjem til Møre og Romsdal. Jenny Klinge (Sp) er helt enig i at andre ting enn fruktbarhet må være viktig.

– Her må vi sørge for at kvinnfolk og karer er velkommen hjem uansett om de har tenkt å få unger. De må være velkommen uansett.

Jon Georg Dale (Frp) mener det er viktig å gi unge lyst til å flytte hjem.

Jon Georg Dale sier at vi er avhengige av at det bor folk langs hele Vestlandskysten som utnytter naturressursene og skaper verdier. Foto: Aleksander Båtnes / NRK

– Politikere bruker mye tid i valgkampen på å fordele verdier, men da er vi helt avhengige av at noen har skapt dem først. Da trenger vi lønnsomme arbeidsplasser og de finner vi over hele kyststripa landet over. I tillegg bor det folk i hele Distrikts-Norge som har større behov for gode barnehager, utdanningstilbud og offentlige helsetjenester. Da fordrer det at noen har lyst til å flytte hjem igjen, både for å skape sin egen arbeidsplass, eller gå inn i de etablerte og sørge for et kompetent arbeidsmiljø.

Dale mener at det er ulike faser i livet og at det ikke er sikkert at alle studenter må hjem til hjemfylket med en gang.

– Jeg tror ikke det er galt å få utvidet perspektivet litt og så trekke hjem senere. Men reformer i offentlig sektor er viktig. Det er viktig at det er et fagmiljø som gjør det spennende og utviklende å jobbe, som gjør du kan bygge på kompetansen din fortløpende. Og det er viktig at vi har gode utdanningstilbud i hjemfylket. Kanskje det er det aller viktigste for å sørge for at folk blir, sier Dale.

Vil flytte statlige arbeidsplasser

Dersom Maria Dyrhol Sandvik skulle ha fått bestemme mener hun noe av det viktigste er å flytte statlige arbeidsplasser.

– I tillegg ville jeg ha prøvd å sørge for at kvinner tok en andre periode i kommunestyrene rundt omkring. Det tror jeg skaper større mangfold i kommunen som vil gjøre det bedre for alle, sier hun.

For Sofie Vågnes, som nå tar sin andre bachelorgrad, er jobb og familie de viktigste argumentene hvis hun skal velge å flytte hjem. Men da mener hun at hjembyen og fylket må gjøre en bedre jobb.

– Her i Oslo får jeg hele tiden internships trykt i fjeset. Men jeg hører ikke noe fra Ålesund. Det er dårlig reklamert for det, sier hun.

