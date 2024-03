Vil utvide skjenketiden

Kommunestyret i Ålesund stemte torsdag ja til å utvide skjenketidene med èn time, altså til klokken 03. Men det er ikke avgjort før utelivsbransjen har sagt sitt. Det skriver Sunnmørsposten.

– Jeg har tillit til at næringsliv og innbyggerne er sitt ansvar bevisst. Vi sier ikke at de må holde oppe. Dette er valgfritt for næringsdrivende, sa Gunnar Erling Krüger (Høgre), skriver avisa.

38 stemte for, mens ni stemte nei. Saken blir nå sendt på høring, og det er fem ukers høringsfrist.