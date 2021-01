Vil utsette moms på elbil

Sunnmøre bilbransjeforeining fryktar det skal komme moms på elbilar i Møre og Romsdal for tidleg. Det er berre 3 prosent i Møre og Romsdal som køyrer elbil, og foreininga ønskjer at politikarar utsett å innføre moms til elektriske bilar. Dei ønskjer at fordelen ved at ein ikkje betalar moms på elbil skal vare fram til det er fleire elbileigarar i fylket.