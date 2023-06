Vil utsette cruisestudie

Formannskapet i Ålesund vil utsette gjennomføringa av ein moglegheitsstudie som mellom anna skulle sjå på om delar av cruisetrafikken kan bli flytta til eit anna kaianlegg i sentrum.

Det skjedde med åtte mot sju røyster. Framlegget om ein slik studie har skapt stor debatt.

Det var Monica Molvær (H) som fremma forslaget. Molvær viste til at hamnevesenet er i gang med ein slik studie og meinte det var unødvendig at kommunen også skal gjennomføre ein studie.

Svein Rune Johannesen (Ap) svarte at det ikkje er to parallelle studiar det er snakk om, men ein og same studie. Johannessen meiner Høgre dermed bidrar til å forvirre folk.

Kommunestyret skal behandle saka i neste veke.