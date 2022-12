Vil utsetje Helseplattforma

Styringsgruppa for innføring av journalsystemet Helseplattforma går inn for at innføringa i Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag blir utsett.

Denne gruppa vedgår no at systemet har kritiske feil og manglar, og at dette påverkar pasienttryggleiken og driftssituasjonen ved St. Olavs hospital.

St. Olavs i Trondheim har møtt på store vanskar med innføringa av systemet, og styringsgruppa meiner dei må prioritere å løyse vanskane der framfor å setje i gang innføring her i fylket og i Nord-Trøndelag.

Helse Møre og Romsdal skulle etter planen ta i bruk Helseplattforma i slutten av april.