Vil utsetje fødesamanslåing

Ansattrepresentant Sigurd Torvik Heian foreslår å utsetje samanslåinga av fødeavdelingane i Molde og Kristiansund.

– Eg er uroa for konsekvensane dette vil ha for SNR-planlegginga og rekrutteringa, sa Heian.

Forslaget fekk støtte av styremedlem Bjarne Storset.

– Det er ingen grunn til å betvile dei faglege grunngjevane for samanslåing. Vi bad om denne utgreiinga i januar. Då er det rart om vi no skulle vente, sa Nils Kvernmo og markerte at han er mot utsetjing.

– Vi har ingen grunn til å tvile på dei faglege utgreiingane. Sommarstengingane fungerer bra. Der er akuttstengingar på grunn av mangel på fagfolk. Vi må gjere noko fort. Eg er samd i at Kristiansund kan framstå som tapar om dei misser fødeavdelinga. Men Kristiansund bør få andre oppgåver som dei kan spesialisere seg på, sa styremedlemTorill Forbord. Ho gjekk dermed mot ei utsetjing.