Vil utrede bruk av atomkraftverk

Bruk av atomkraftverk her i landet bør utredes mer, mener stortingsrepresentant for Høyre fra Møre og Romsdal, Marianne Synnes Emblemsvåg. Kjernekraftverk drevet av det radioaktive stoffet thorium skal være langt mindre farlig enn uran og Norge har store naturlige forekomster av thorium. Synnes Emblemsvåg mener det er på tide å forske mer på dette for å gjøre energiproduksjonen mer miljøvennlig. Høyres fylkeslag i Rogaland og Vestland har nylig vedtatt å utrede kjernekraftutbygging i Norge, mens Trøndelag Høyre vil intensivere forskninga på feltet.