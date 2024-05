Vil utrede avvikling av Helseplattformen

Legeforeningen har på sitt landsstyremøte vedtatt en resolusjon der de ber om at en avvikling av den omstridte datatjenesten Helseplattformen blir utredet.

Foreningen skriver i en pressemelding at de er alvorlig bekymret for konsekvensene av å fortsette å bruke journalsystemet.

Legeforeningen peker på flere tilsynsrapporter som slår fast at Helseplattformen skaper utfordringer for pasientsikkerhet og arbeidsmiljø, merarbeid for helsepersonell, og store ekstrakostnader for helsetjenesten i Midt-Norge.

Helseplattformen er en felles digital plattform for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Den ble innført på St.Olavs Hospital i Trondheim i 2022. I april i år ble den innført ved de fire sykehusene i Møre og Romsdal.