Vil undersøke CO₂-fangst-og-lagring

Anlegget Tjeldbergodden i Aure kommune er en del av en ny industriklynge som skal undersøke muligheter og utfordringer knyttet til CO₂-fangst-og-lagring for bedrifter i Midt-Norge. Industriklyngen har fått navnet CCS Midt-Norge og skal kartlegge veien til mulig utvikling av infrastruktur for CO₂-håndtering i regionen. Denne infrastrukturen vil blant annet gjøre det mulig for midtnorsk industri å lage lavutslippsprodukter, som forventes å kunne gi økt verdi i fremtiden.