Vil truleg be om forlenga varetekt

Politiet er godt i gang med etterforskinga av knivstikkinga i Kristiansund i april. Ein mann i 20-åra er sikta for å ha stukke ein mann i 50-åra med kniv.

Mannen har vore varetektsfengsla sidan knivstikkinga. Politiinspektør Ove Brudevoll seier at dei truleg vil be om fire nye veker i varetekt. Dette for å få fullført etterforskinga av saka.

Politiet har tidlegare opplyst at det truleg vil be om at mannen blir dømd til tvungent psykisk helsevern. Mannen i 20-åra har nekta straffskuld.