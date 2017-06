Vil tilrettelegge for jenter i musikken

På lørdag spiller artisten Bendik på Sommerfesten på Giske. Etter rundt ti år i norsk musikkbransje har kvinnen bak artistnavnet, Silje Halstensen (27), flere ganger opplevd at kvinner som driver med musikk møtes med andre forventninger enn menn.

Halstensen tok artistnavnet Bendik nettopp for å leke med folks forventninger.

– Selv om jeg bare var 18 år den gangen opplevde jeg at det var en forskjell i måten jeg og mine mannlige musikerkolleger ble møtt på da vi spille lokale konserter. Mange tror kvinner trenger mye mer hjelp til ting. Men jeg liker ikke å få hjelp, jeg vil helst gjøre ting selv.

Vil ha kvinnene ut på scenen

Som Bendik har hun gitt ut tre kritikerroste album og spilt på internasjonale festivaler. En av hjertesakene til musikeren er at både kvinner og menn skal være synlige både bak og på scenen.

– Jeg stemmer for at man skal gjøre en innsats tidlig. Legge til rette for at det blir flere jenter som spiller. Jeg hadde nok ikke drevet med musikk hvis det ikke var for to stykker som jobbet i kommunen og tok meg med på bandleir sammen med andre musikere fra Bodø. Da ble jeg kjent med dem og fikk et miljø, og det ble enklere å fortsette med musikken.

Bak artistnavnet Bendik skjuler Silje Halstensen (27) seg. Hun tok artistnavnet for å leke med folks forventninger til kjønn og musikk. Foto: Terje Reite / NRK

Falt på perfekt vis

Lørdag spiller Bendik på Sommerfesten for andre gang. Hun har gode minner fra sin forrige opptreden der.

– Da falt jeg på perfekt rockestjernevis under den siste låten. Jeg sklei, og det så ut som jeg skulle spille tidenes rockesolo. Og det var akkurat der i låten det faktisk er noe rockesolo-aktig. Så forventningene mine til lørdag er meget høye!

Bendik skryter av Sommerfesten og omgivelsene på Giske. Lørdagens konsert er nokså eksklusiv.

– Jeg har egentlig et skriveår, så det er ikke så mange festivaler i sommer. Vi skal en tur til Vinjerock og Henningsvær, men det blir roligere enn vi er vant til.