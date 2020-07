Vil ta vare på BF Eikesdal

Bygdefolket i Eikesedalen i indre Romsdal vurderer å sette i gang ein dugnad for å berge gamleferja Eikesdal.Noverande eigar vil ikkje ha ansvaret for fartøyet meir, og det står difor i fare for å bli høgd opp. –Den gamle innanlandsferja har viktig kulturhistorisk verdi, sier Marit Wadsten, som er ein av initativtakerne til bevaring.