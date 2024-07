Vil ta to dager å reparere fergekaien på Eidsdal

Etter at en ferge krasjet i kaia i Eidsdal. Vil det ta 2 dager å reparere skadene på fergekaien, det skriver Fjord1 på sine nettisider fredag kveld.Bergener Fjord1 at det vil ta to dager å reparere.

I denne perioden blir sambandet betjent av passasjerbåt mellom Valldal-Norddal-Eidsdal. Omkjørings veien blir Hellesylt-Geiranger og i morga, lørdag, blir det satt inn suppleringsferje på sambandet Stranda - Liabygda fra ca kl. 10:00.