Vil ta saken til Vestlandsrådet

Fjord-ordfører Terese Jemtegård Moen vil ta saken om fergeproblematikken til Vestlandsrådet, det melder Sunnmørsposten.

Ferga mellom Eidsdal og Linge kan ikke lenger kjøre de tidligste turene dersom den blir brukt til beredskap om natta.

Til avisa sier Moen at Vestlandsrådet skal ha møte på torsdag denne uka, og at hun har bedt om at saken skal tas opp.