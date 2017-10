Vil ta omkamp om samanslåing

Haramordførar Vebjørn Krogsæter (Sp) seier dei vil gripe sjansen til omkamp om kommunesamanslåing, om han kjem. Etter valet ser han opning for å omgjere at Haram skal gå med i nye store Ålesund kommune. Krogsæter seier dei jobbar for å vere aktive deltakarar i samanslåingsprosessen, men han kallar det framleis tvangssamanslåing.