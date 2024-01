Vil ta imot flere flyktninger

Under tirsdagens formannskapsmøte stemte flertallet for at Ålesund kommune skal ta imot 250 flyktninger i 2024, som var kommunedirektørens innstilling.

Mens Fremskrittspartiet foreslo å ta imot null, foreslo Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti å følge Imdi sin oppfordring om å ta imot 410 flyktninger.

Sindre Nakken (Ap) sier det handler om å gi et signal.

– Vi ønsker å ta vårt ansvar, selv om også vi ser at det kan være utfordrende kapasitet på flere områder. Men det er også et signal om at Ålesund kommune er beredt til å ta ansvaret som vi blir bedt om å ta, sier Nakken.