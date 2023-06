Vil ta i bruk Helseplattforma i april

Direktøren i Helse Møre og Romsdal går inn for at styret skal slå fast at helseføretaket skal ta i bruk journalsystemet Helseplattforma i slutten av april neste år.

Ei seinare innføring vil kome i konflikt med innflyttinga i det nye sjukehuset SNR på Hjelset, skriv direktøren i eit saksframlegg til styret.

Samstundes vil ho at styret skal bli orientert om framdrifta for feilrettingar i Helseplattforma, og kva følgjer det vil få om sjukehusa i Møre og Romsdal IKKJE kan ta i bruk journalsystemet i april.