Vil ta grep for å sikre drifta

Helse Møre og Romsdal vil førebels stanse store delar av den planlagde dagkirurgiske aktiviteten for å styrke beredskapen, det melder dei i ei pressemelding. Dei vil også innføre restriksjonar på bruken av vikarar frå utlandet. Sjukehusa må også legge til rette for å kunne isolere fleire pasientar på same stad for å hindre smittespreiing til dei andre avdelingane. Helseføretaket vil også ha opplæring på personell, slik dei kan jobbe på intensivavdelinga.