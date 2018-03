Vil styrke tingretten i Volda

Femten advokater på Sunnmøre har skrevet et brev til justisminister Sylvi Listhaug der de mener at Ulstein og Hareid bør tilhøre Søre Sunnmøre tingrett i Volda, og ikke Sunnmøre tingrett i Ålesund. De foreslår å endre grensene for domstolene og argumenter med at Ulstein og Hareid har fastlandssamband med Volda, mens det ikke er det til Ålesund. De mener dette også vil styrke tingretten i Volda.