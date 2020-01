Vil styrke reiselivet

Næringslivet og kommunane ytre søre Sunnmøre samarbeider no med fylkeskommunen og Destinasjon Ålesund og Sunnmøre om å samle regionen til ei større satsing på reiseliv. Frå januar til mars blir det folkemøte og verkstadsamlingar i dei fem kommunane, frå Hareid til Vanylven. Et mål skal vere å utvikle et tilbod som også gagnar lokalbefolkninga. – Reiselivet på Ytre Søre Sunnmøre er fragmentert med behov for meir samhandling mellom aktørane. Dette prosjektet skal skape nye produkt, samarbeid og arbeidsplassar, og skal styrke regionen sin plass i den norske reiselivsnæringa, seier Tom Anker Skrede, reiselivssjef i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre i ei pressemelding.