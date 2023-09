Vil styrke Kvernberget

Selskapet Kvernberget Vekst ønskjer å legge press på SAS om auka satsing i Kristiansund i samband med at flyselskapet legg ned rutene på Årø i Molde.

Reduksjonen i Molde kjem til å styrke flyplassen i Kristiansund, seier styreleiar i Kvernberget Vekst, Øyvind Hoem til Tidens Krav.

Han seier Kvernberget Vekst skal arbeide tett og strukturert med flyselskapet.

Pressesjef Tonje Sund seier at SAS allereie har justert ruteplanen for å gjere reiser mellom Kristiansund og Oslo betre, men at dette ikkje har noko med nedlegginga i Molde å gjere.