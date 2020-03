Vil styrke Geiranger

Ifølge fylkesordfører Tove Lise Torve vil fylkeskommunen flytte statlige arbeidsplasser nord og sør i Møre og Romsdal. Rbnett melder at Torve vil styrke Geiranger med statlige arbeidsplasser. Men det kommer ikke fram hvor disse arbeidsplassene skal hentes fra. Tidligere i uka ble det kjent at 40 statlige arbeidsplasser er vedtatt å flyttes fra Molde til Kristiansund. Målet er å få et mer sammenhengene bo- og arbeidsmarked ifølge fylkesordføreren.