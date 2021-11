Vil styrke byar og tettstader

Fylkeskommunedirektøren går inn for etablering av eit program for berekraftig by- og tettstadutvikling i Møre og Romsdal. Formålet er å gjere byane og tettstadene i fylket meir attraktive. Ein vil styrke kollektivtilbodet og lage eit tettstadprosjekt. Den økonomiske ramma er på 19 millionar kroner for neste år og 20,5 millionar for året etter.