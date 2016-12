Vil styrke barneavdelinga

Ordførerne på Nordmøre og i Romsdal går sammen om å kreve styrking av barneavdelinga ved sykehuset i Kristiansund, og at det må være barneavdeling i det nye fellessykehuset. Det kommer frem i et brev som er sendt til styrene i Helse Midt og Helse Møre og Romsdal. Ordførerne skriver at de er bekymret for spesialisthelsetilbudet barna i nordfylket tilbys, når de er syke på helg og i høytider.