Vil straffe dårlig dyrehold

I Norge finnes det enda bønder som lar gårdsdyrene gå og stå i egen avføring. Nå vil Landbruksdirektoratet frata slike bønder økonomiske tilskudd, for å få en slutt på mishandlingen. – Hvis landbruksforvaltninga holder tilbake tilskudd inntil forhold er rettet på, så ser vi at dette er et effektivt virkemiddel. Når det svir på pengeboka, så følger folk ofte opp det de ellers ikke ville fulgt opp, sier Asle-Håvard Miklegard, spesialinspektør i Mattilsynet.