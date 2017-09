Vil stoppe nedlegging

Eit samla kommunestyre i Sunndal ønskjer å behalde avdelinga for einslege mindreårige ved Sunndal asylmottak. Kommunestyret ber difor om at vedtaket i UDI blir gjort om. Ordførar Ståle Refstie viser til at dette er eit kombinasjonsmottak, og at dei har eit ønskje om å behalde kompetansen ved mottaket.