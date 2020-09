Vil stoppe nasjonalt deponi

Deponiplanene på Raudsand i Nesset har skapt store konflikter i den nye storkommunen Molde. Kommunestyret i Molde skal neste uke behandle en klage fra Bergmesteren i Rausand-saken om håndtering av ordinært avfall. Daglig leder i Bergmesteren Harald Storvik ønsker å starte med ordinær avfallshåndtering og dekke over de gamle møllestøvsekkene. Molde-ordfører Torgeir Dahl fra Høyre tror muligheten for at kommunestyret sier ja til ordinært avfall og deponi 2 er til stede. I forlengelsen av behandlingen av den saken kan det også komme et forslag om å endre reguleringsplanen for nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall. Dahl vil stoppe planene, fordi teknologien kan vise at det ikke egner seg i Nesset og han tror det kan være flertall for å stoppe et nasjonalt deponi i kommunestyret.