Vil starte opp 14 linjer

I dag vedtok fylkets utdannings- og kompetanseutvalg å videreføre 14 av de 33 linjene som er foreslått nedlagt fra neste skoleår. Dette kan de gjøre fordi partia i posisjon har gått inn for å legge inn 25 millioner kroner ekstra til videregående opplæring. – Det er et kunstverk at vi var enstemmige om det, sier Siv Katrin Ulla Hagala, nestleder i utvalget fra arbeiderpartiet.