Vil stanse PrivatMegleren

Finanstilsynet har avdekket 32 saker i perioden 2016-2018, der en eiendomsmegler hos PrivatMegleren Ålesund har brutt med eiendomsmeglingsloven. Totalt er meglerfirmaet mistenkt for 46 saker der de har overtrådt pliktene sine etter eiendomsmeglingsloven. Forskriftsbruddene har resultert i at Finanstilsynet har vedtatt å tilbakekalle tillatelsen PrivatMegleren har til å drive meglervirksomhet. Det skriver smp.no. Ifølge Finanstilsynet betyr forskriftsbruddene, dersom en klage ikke tas til følge, at virksomheten vil bli nedlagt. Til avisen opplyser selskapet at de skal ha tatt grep for å hindre at slikt kan forekomme i framtida, og at de vil klage på vedtaket.