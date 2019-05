Vil stanse nedlegging

Tirsdag behandler helsekomiteen Sps forslag om å stanse nedleggingen av fødeavdelingen i Kristiansund. Ap mener forslaget ikke er offensivt nok og fremmer eget. – Dette er et politisk spørsmål. Vi vil at de folkevalgte fra Møre og Romsdal skal stemme for eller imot om fødeavdelingen skal legges ned, sier nestleder i helsekomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe (Sp) til Klassekampen. Partiet vil derfor fremme et eget forslag om at fødetilbudet i Kristiansund må bestå inntil et nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal er klart. Det var i slutten av mars at et flertall i Helse Møre og Romsdal vedtok at fødetilbudet i fylket skal slås sammen og legges til Molde, noe som har ført til heftige protester.