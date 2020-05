Vil stanse nedleggelse

Rødt Kristiansund lover at partiet sentralt kommer til å stemme for å sikre en fullverdig fødeavdeling ved sykehuset i Kristiansund. Bakgrunnen er et forslag som Senterpartiet, FrP og SV fremmer på Stortinget 12. mai. Der blir Stortinget bedt om å stanse nedleggelsen av fødeavdelinga.