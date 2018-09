Vil spore opp den som reddet henne

I podkastserien «Elefanten» gyver sju modige mennesker løs på det ugjorte og usagte i livet sitt. De kontakter ekskjærester, tidligere plageånder eller egne foreldre for å rydde opp i Elefanten i rommet. For 20 år siden møtte filmregissør Grethe Bøe fra Kristiansund en ukjent, som uten å vite det reddet livet hennes. Nå ønsker hun å spore henne opp, fortelle historien sin – og endelig få takke. Hør NRKs podkast «Elefanten» her.