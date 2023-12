Vil snart opne vegen

Sunndalsvegen ved Moøran i Sunndal vil bli opna så snart bilane er frakta frå ulykkesstaden. – Bilbergar er å staden for å rydde opp no, seier Arild Reite i politiet. Tre personar er sendt til sjukehus etter ulukka, men det er framleis ukjent kva for skader dei har.