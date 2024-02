Vil skjerme skulane

Fylkesutvalet vil skjerme dei vidaregåande skulane. Det har vore sterke reaksjonar frå rektorar i heile fylket på kutta som fylkespolitikarane har vedtatt.Fleire hevdar det vil gå ut over lovpålagte oppgåver. I møtet måndag presiserte politikarane at skule og kultur skal skjermast for ytterlegare kutt på årets budsjett. Situasjonen for skulane skal diskuterast på nytt i fylkestinget i april.