Vil skape ny sjøhistorie og samlingssted på «Parat III»

Midt i hjertet av Ålesund sentrum står en mann med et like stort hjerte. Suppe har stått på menyen i flere år. Den serverer han varm fra sin «suppebil» til alle som måtte ønske det.

Karl Johan Skårebrevik serverer gratis suppe Foto: Pål Kristian Lindseth / NRK

I årene Karl Johan Skårebrevik har stått der, har han møtt og observert mange. De som før jobbet med fiske og sjøfart.

– Jeg ser at veldig mange ikke har noe å gjøre. De er enten uføretrygde eller de går gatelangs og er kanskje ensomme, forteller Skårebrevik.

Nå har han nye planer. Om han klarer å skaffe nok penger, vil han ta med seg kundene til sjøs.

– «Parat III» kan bli et meningsfullt samlingspunkt

Langevågsbåten «Parat III» ligger ute til salgs. Med sin lange historie, passer den perfekt for Skårebrevik og de han har opprettet vennskap med, på gatene i Ålesund.

«Parat III» ble bygget i 1936 og fikk en totalrenovering i 1954. Frem til 70-tallet fraktet den personer mellom Langevåg til Ålesund. Foto: Jan Olav Flatmark

– Når jeg tenker akkurat på denne båten, da tenker jeg historie. På den historien båten har for folk i Ålesund, sier Skårebrevik.

Med sine 56 fot ligger båten nå til kai i Langevåg, og mange lokale husker tiden da den tok sine turer mellom Langevåg og Ålesund, før det ble slutt på 70-tallet.

– Dette er ikke en ny historie som jeg skal gjøre, dette er noe vi skal gjøre sammen. Jeg håper at folk i byen skal føle at dette er noe vi skaper for en varmere by.

– Jeg ser at en båt som dette kan være med å skape et sosialt møtepunkt og som kan være veldig meningsfullt, forteller Skårebrevik.