Vil skaffe 26 nye sjukeheimsplassar

Kristiansund kommune vil skaffe 26 ekstra sjukeheimsplassar i løpet av dei neste månadane. Kommunalsjef, Siv Iren Stormo Andersson, seier til Tidens Krav at det skal skje ved å opne det nyrenoverte Rokilde tidlegare enn planlagt. Kommunen har gjennom fleire år hatt problem med å ta i mot ferdigbehandla pasientar frå sjukehuset. Klinikksjef Åge Austheim, seier det har toppa seg no i sommar. Det er negativt for sjukehusdrifta, meiner han.