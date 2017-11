Vil sikre medverknad

Arbeidet for å sikre at dei tilsette i Helse Møre og Romsdal får medverke i utarbeidinga av utviklingsplanen for føretaket blir lagt fram som orienteringssak på styremøtet onsdag. Det går ut e-post til alle tilsette om planen og det er gjennomført ei rekkje seminar og møte etter at fleire tilsette klaga på manglande medverknad. Den interne høyringsfristen er utsett til 20. desember og det blir arrangert nye møte i midten av januar 2018.