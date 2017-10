Vil sikre lærlinger gode vilkår

Fellesforbundet startet mandag en større kontroll for å undersøke forholdene til lærlinger i Møre og Romsdal. Arbeidstakerorganisasjonen mener gode vilkår er avgjørende for å sikre at landet har tilgang på fagarbeidere i fremtiden. Eirik S. Sivertsen (til høyre) hos Ossnor i Kristiansund er en av dem som får besøk av Svein Atle Hungnes og Fellesforbundet.